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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:27 Пятница, 13 апреля



По данным ИЗМИРАН, в прошедшие сутки 12 апреля, магнитное поле Земли было слабовозмущенным.



По прогнозу ИЗМИРАН, в предстоящие сутки, 13 апреля ожидаются отдельные периоды неустойчивости магнитного поля.



На самочувствии здоровых и молодых людей небольшие возмущения геомагнитного фона не сказываются. Но люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут реагировать на нестабильность геомагнитного фона.



В эти дни апреля дополнительной нагрузкой могут стать высокий фон атмосферного давления и резкие скачки температуры от ночи ко дню. Все эти факторы в совокупности могут стать причиной негативных сосудистых реакций у людей, к ним предрасположенным. Таким людям следует внимательнее относиться к самочувствию, не допускать чрезмерных нагрузок, как физических, так и умственных. / meteonovosti.ru /



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