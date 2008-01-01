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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:37 Пятница, 13 апреля



В столичном регионе под влиянием антициклона очередной погожий денек. Осадков не ожидается, а воздух прогреется в столице до 11..13, по области до 10..15 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление немного упадет и в середине дня составит 756 мм рт. ст., но это по-прежнему выше нормального. Относительная влажность около 40%.



Такая погода солнечная и умеренно теплая, характерная для этих апрельских дней, а потому не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Однако, высокий фон атмосферного давления, который ожидается на 8-9 единиц выше нормы, и неустойчивая геомагнитная обстановка могут спровоцировать недомогания у метеозависимых людей с сосудистыми патологиями, склонных к спастическим реакциям.



Не стоит забывать и о возможном сезонном обострении хронических заболеваний, которые требуют профилактического лечения каждую весну и осень. Специалисты рекомендуют в этот переходный период поддержать организм поливитаминами, средствами, тонизирующими сердечно-сосудистую систему. По возможности больше гуляйте на свежем воздухе, особенно в такую солнечную погоду, ведь первые солнечные лучи являются хорошим "лекарем" для организма. / meteonovosti.ru /



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