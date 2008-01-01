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Рекорды тепла в Украине



ИА "Метеоновости" / 16:16 Четверг, 12 апреля



11 апреля в центральных и западных областях Украины во многих населенных пунктах были перекрыты абсолютные максимумы температуры. Теплый воздух проник сюда в теплом секторе атлантического циклона. Помогло и апрельское солнце.



В Киеве новый экстремум почти на 2 градуса выше предыдущего для 11 апреля, а держался прежний максимум почти 60 лет, с 1959 г. Новый максимум теперь составляет 24,6 градуса. В Днепре 11 апреля температура установила новый рекорд со значением 25,6 градуса, предыдущий максимум суток составлял ровно 24 градуса, он был установлен в 1977 г.



В Львове новый рекорд теперь имеет значение 22,8 градусов, в Ивано-Франковске +23,5, в Виннице +24,3, в Ужгороде +23,3, В Черновцах ровно 24 градуса. В Кривом Роге после полудня 11 апреля воздух прогрелся до 25 градусов, в Херсоне также новый максимум: 24,7 градуса, но прежний рекорд максимальной температуры, установленный в 2004 г, был превышен всего на 2 десятых градуса.



Холодный воздух, обрушившийся на территорию ЕТР, 12 апреля проник и на значительную часть территорию Украины. Поэтому в четверг стало заметно прохладнее, чем накануне, когда отмечались многочисленные рекорды тепла. Только западные области остались в теплой воздушной массе. В пятницу в Киеве температура около 15 градусов.



В Беларуси резко похолодало уже 11 апреля, а ведь и там 10 апреля случился парад рекордов максимальной температуры. / meteonovosti.ru /



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