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Новости погоды

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Очень сухой воздух в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:56 Четверг, 12 апреля

  Впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха 12 апреля в 14 часов на метеостанции ВДНХ составила 19 %, а на Балчуге в 15 часов она понизилась до 15 %. Такая же низкая влажность воздуха отмечается и в Павловском Посаде.

Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в столичный регион. Из-за низкого влагосодержания воздуха и нисходящих потоков воздуха в антициклоне над Москвой совершенно отсутствуют облака. / meteonovosti.ru /
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