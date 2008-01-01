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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:40 Четверг, 12 апреля

  Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5..7 градусов, по области 3.. 8. Ветер переменный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 25%. / meteonovosti.ru /
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