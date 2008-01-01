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Холодные ночи в Европейской России



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 12 апреля



Антициклон со Скандинавии вытесняет холодные фронты все дальше на юг ЕТР. А за ними вторгается холодный арктический воздух. Минувшей ночью температура переходила через 0 градусов в сторону отрицательных значений уже в большинстве черноземных областей. Ближайшая тихая, безоблачная ночь может ознаменоваться еще более заметным понижением температуры в Черноземье: в Воронежской и Тамбовской областях в низких местах температура может упасть до минус 6 градусов.



Ближайшей ночью угроза заморозков нависла над территорией Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, там при прояснениях на южной окраине холодного антициклона температура упадет до нуля, местами до -2...-5, что может стать причиной повреждения растений, на юге ЕТР вегетация, в том числе и теплолюбивых культур, набирает силу. Еще через сутки заморозки в ясную холодную ночь ожидаются в Ставропольском крае. / meteonovosti.ru /



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