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В выходные в Москве солнечно и тепло



ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 12 апреля



погоде в столичном регионе случились из-за вторжения арктического холода. Но тепло возвращается!



Cнег, выпавший в ночь на среду 11 апреля при прохождении холодного фронта, немного попугал, но растаял быстро. В центре ЕТР стремительно утвердился антициклон, заполненный чистым и прозрачным арктическим воздухом. Этот антициклон полностью подавил конвекцию, высокий фон атмосферного давления (755-750 мм рт ст) будет сохраняться в столичном регионе до понедельника. А значит, и погода будет малооблачной и сухой.



Ночью при небольшой облачности и слабом ветре воздух будет быстро остывать. Минимальная температура в различных районах города будет сильно разниться: в центре она останется положительной, а на окраинах, в поймах и в пониженных местах рельефа она будет понижаться до небольших отрицательных значений.



Максимальная температура воздуха, за счет солнечного прогрева, с каждым днем будет повышаться. В пятницу воздух прогреется в Москве до 11..13, по области до 15 тепла. В субботу днем в столице 13..15, по области от 12 до 17 градусов. Но самым теплым и комфортным днем будет воскресенье: ветер совсем слабый и теплый, облаков немного, температура повысится в Москве до 15..17 градусов. По температурному режиму погода будет соответствовать последней пятидневке апреля. И природа окончательно пробудится от зимы! / meteonovosti.ru /



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