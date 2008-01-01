

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 12 апреля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8 градусов, Северном 7..8 градусов, Северо-восточном 7..8 градусов, Восточном 6.. 8 градусов, Юго-восточном 7..9 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 6..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7.. градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



