Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
12 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 12 апреля

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8 градусов, Северном 7..8 градусов, Северо-восточном 7..8 градусов, Восточном 6.. 8 градусов, Юго-восточном 7..9 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 6..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7.. градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Пт.
13 апр.
+10
Сб.
14 апр.
+10
Вс.
15 апр.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ахмадабад		 -29
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Видин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100