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Новости погоды

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Усиление ветра на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 12 апреля

  Холодный воздух, проникший накануне в центр ЕТР, с северными потоками, пронизавшими тропосферу на большей части Европейской России, устремился в южные регионы.

Холодный фронт уже подошел к Ростовской и Волгоградской областям, ветер перешел на холодные северо-восточные румбы и усилился в порывах до 10-13 м/с.

По южной половине в ближайшие сутки при обострении холодного фронта, надвигающегося с севера, пройдут небольшие и умеренные дожди, в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии с грозой, местами в горных районах ожидаются сильные осадки.

Ветер в пятницу и субботу северо-восточный, восточный 7-12 м/с, в Калмыкии, Краснодарском крае порывы до 15-20 м/с, на черноморском побережье северо-восточный 12-17 м/с, в районе Новороссийска бора, ветер в порывах до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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