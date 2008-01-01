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Новости погоды

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На севере Европейкой России и Западной Сибири метели

ИА "Метеоновости" / 11:50 Четверг, 12 апреля

  Циклонический вихрь, перемещавшийся по северу ЕТР в восточном направлении, замедлился в районе Обской губы, он стал высоким и менее подвижным. И в тылу этого высокого атмосферного образования продолжается заток холодного арктического воздуха на север Республики Коми и Тюменской области. Из-за значительных перепадов атмосферного давления в циклоне в этих регионах сохраняется сильный ветер, поднимаются метели и поземок.

На северо-востоке Коми прошел сильный снег, местами выпало до 12 мм осадков. В Ненецком автономном округе продолжаются метели при ветре до 24 м/с. В Ямало-Ненецком округе сохраняются отложения мокрого снега, накануне местами ветер усиливается в порывах до 17-19 м/с. И в ближайшие сутки в округе снег и мокрый снег, местами слабая метель, северо-западный ветер в порывах до 10-15 м/с.

А холодный воздух рвется все южнее, холодные фронты циклона уже пересекают Средний Урал, в ближайшие сутки порывистый ветер, мокрый снег и снег, местами осадки до умеренных, будут отмечаться практически повсеместно, даже на Южном Урале. / meteonovosti.ru /
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