

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Европейкой России и Западной Сибири метели



ИА "Метеоновости" / 11:50 Четверг, 12 апреля



Циклонический вихрь, перемещавшийся по северу ЕТР в восточном направлении, замедлился в районе Обской губы, он стал высоким и менее подвижным. И в тылу этого высокого атмосферного образования продолжается заток холодного арктического воздуха на север Республики Коми и Тюменской области. Из-за значительных перепадов атмосферного давления в циклоне в этих регионах сохраняется сильный ветер, поднимаются метели и поземок.



На северо-востоке Коми прошел сильный снег, местами выпало до 12 мм осадков. В Ненецком автономном округе продолжаются метели при ветре до 24 м/с. В Ямало-Ненецком округе сохраняются отложения мокрого снега, накануне местами ветер усиливается в порывах до 17-19 м/с. И в ближайшие сутки в округе снег и мокрый снег, местами слабая метель, северо-западный ветер в порывах до 10-15 м/с.



А холодный воздух рвется все южнее, холодные фронты циклона уже пересекают Средний Урал, в ближайшие сутки порывистый ветер, мокрый снег и снег, местами осадки до умеренных, будут отмечаться практически повсеместно, даже на Южном Урале. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



