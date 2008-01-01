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Погода в День космонавтики в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:35 Четверг, 12 апреля



В далеком 1961 году 12 апреля мир облетела новость, имеющая грандиозное значение для всего человечества: впервые в Космос полетел человек. Современники этого полета помнят в основном свое прекрасное настроение. А что касается погоды, то она была в Москве далеко не идеальной. С утра в столице шел снег, температура воздуха в первые часы суток 12 апреля 1961 года была -1,6 градуса, а к утру она понизилась до -1,9 градуса, в полдень воздух прогрелся всего до +1,5 градуса. Небольшие осадки не прекращались до вечера.



И погода в этот день на протяжении всего периода регулярных наблюдений не всегда бывает солнечной и теплой. Так, в далеком 1929 году в Москве воздух под утро остыл до -12,8 градусов, что стало абсолютным минимумом этих суток. В период с 1961 года минимум температуры отмечался в 1965 году, когда подморозило до -5,7 градуса. А всего 3 года назад, в 2015 году, термометры показали в этот праздничный день +20 градусов. Ранее до 18,3 градуса воздух прогревался в 1975 году и до 19,2 - в 2001 году. В 1998 году в столице прошел сильный дождь, выпало до 22 мм осадков. В 1982 и в 1999 годах на активных атмосферных фронтах даже прогремели грозы - не очень частое явление в апреле.



В прошлом 2017 году, было несколько теплее, чем полагается по норме. Ночью +2,7 градуса, днем +10,9, прошел дождь.



Текущим днем термометры покажут 9..11 градусов, что в пределах нормы. Но за счет холодной ночи среднесуточная температура окажется на 1-2 градуса ниже характерной для суток 12 апреля. Фон атмосферного давления высокий, в середине дня его значения около 759 мм рт ст. В антициклоне, в центре которого оказалась Москва, осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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