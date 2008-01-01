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Новости погоды
Самая холодная ночь апреля
ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 12 апреля
В ночь на 12 апреля, при ясной погоде в условия антициклона, приземный слой воздуха интенсивно остывал. Минимальная температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, понизилась до -3,4 градуса. Эта ночь оказалась самой холодной в текущем апреле!
В Подмосковье температура понижалась до -7,4 градуса ( на станции Черусти). И это тоже стало самой низкой минимальной температурой в этом месяце. / meteonovosti.ru /
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