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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Четверг, 12 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 7..12 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление середине дня составит 759 мм рт. ст.. Относительная влажность около 40%.

В столичном регионе атмосферное давление будет превышать норму на 5-6 единиц. Колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость. Специалисты рекомендуют контролировать артериальное давление, не забывать о своевременном приеме лекарств, назначенных лечащим врачом.

Геомагнитный фон 12 апреля прогнозируется неустойчивый с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /
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