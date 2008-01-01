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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 14:56 Среда, 11 апреля



Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 3..5 градусов, по области 2.. 5. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 40-45%. / meteonovosti.ru /



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