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Новости погоды

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Грозы прогремели в Польше

ИА "Метеоновости" / 14:17 Среда, 11 апреля

  Не по сезону высокая температура воздуха отмечается в Польше. Среднесуточные значения температуры превышают привычные показатели на 6-8 градусов. Атмосферные фронты, пересекавшие страну, стали причиной дождей, порывистого ветра и гроз. В минувший день, 10 апреля, на большей части территории Польши прогремели грозы, ветер в порывах усиливался до 22 м/с, количество осадков составило до 14 мм.

12 апреля атмосферное давление начнет расти. Возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью 5..10 градусов, днем 18..23. И такая погода сохранится в Польше до выходных. / meteonovosti.ru /
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