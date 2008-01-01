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В Ханты-Мансийском округе по-прежнему ненастно



ИА "Метеоновости" / 13:43 Среда, 11 апреля



Циклонический вихрь, перемещающийся по северу ЕТР в восточном направлении, достиг Ямала. В зоне действия атмосферных фронтов этого вихря оказался Ханты-Мансийский автономный округ, где прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега в регионе в ночь на 11 апреля выпало до 15 мм небесной влаги.



12 апреля Ханты-Мансийский округ окажется в тыловой, холодной части циклонического вихря. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах метель, гололедные явления. Местами порыв ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, при прояснениях -11..-16, днем +2..-3, местами -4..-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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