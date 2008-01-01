

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон угрожает Курильским островам и Сахалину



ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 11 апреля



Циклонический вихрь, ставший причиной сильных осадков и порывистого ветра в Приморье, направляется в акваторию Охотского моря. Ухудшение погодных условий прогнозируется на Курильских островах и на Сахалине.



12 апреля на Сахалине пройдет небольшой снег, в центральных районах в ночные часы местами сильный, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, температура ночью -3..-8, на юге -3..+2, на севере -11..-16, днем 0..-5, на юге 0..+5 градусов. На Курильских островах пройдут дожди, южный ветер в порывах достигнет 17-22 м/с, ночью термометры покажут -2..+3 градуса, днем +3..+8. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



