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Новости погоды

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Циклон угрожает Курильским островам и Сахалину

ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 11 апреля

  Циклонический вихрь, ставший причиной сильных осадков и порывистого ветра в Приморье, направляется в акваторию Охотского моря. Ухудшение погодных условий прогнозируется на Курильских островах и на Сахалине.

12 апреля на Сахалине пройдет небольшой снег, в центральных районах в ночные часы местами сильный, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, температура ночью -3..-8, на юге -3..+2, на севере -11..-16, днем 0..-5, на юге 0..+5 градусов. На Курильских островах пройдут дожди, южный ветер в порывах достигнет 17-22 м/с, ночью термометры покажут -2..+3 градуса, днем +3..+8. / meteonovosti.ru /
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