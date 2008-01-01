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Новости погоды
В Европе похолодает, пройдут дожди
ИА "Метеоновости" / 12:35 Среда, 11 апреля
Теплая погода побаловала жителей Западной Европы теплом.
Но почти летнее тепло надолго не задержится и здесь.
Во вторник, 10 апреля, среднесуточная температура воздуха в странах Западной Европы превышала привычные показатели на 6-8 градусов. Из-за циклонических вихрей и их атмосферных фронтов на западе Европы прошли дожди, усиливался ветер, и началось понижение температуры воздуха.
В стороне от непогоды останутся лишь Скандинавские страны, где хозяйничает холодный антициклон. Осадков здесь не ожидается, температура воздуха на севере полуострова лишь немного превысит норму. А на юге сохранится теплая и солнечная погода.
Сильные дожди, связанные с атлантическим циклоном , продолжатся в Португалии Температура воздуха понизится: ночью 7..12, днем 13..18 градусов, ветер 10-15 м/с, с порывами до 20 м/с. Лишь к выходным здесь потеплеет до 15..20 градусов.
В зоне действия активных атмосферных фронтов окажутся Испания и Франция, здесь дождливо, ветрено и прохладно: днем во Франции 13..18 градусов, в Испании 11..16.
Кратковременные дожди пройдут на севере Италии и в Германии, днем преобладающая температура 14..19 градусов. И если для Италии это нормальная температура, то для Германии - очень высокая, на 7 градусов превышающая климатическую норму.
Аномально теплая погода сохранится в Австрии и в Польше, где возможны кратковременные дожди. В Австрии термометры покажут 21..26 градусов, в Польше 18..23.
На Балканском полуострове погода без перемен, солнечно, сухо и днем выше 25 градусов. Температура воды на юге Греции около 18 градусов.
/ meteonovosti.ru /
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