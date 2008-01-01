

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Европе похолодает, пройдут дожди



ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 11 апреля



Теплая погода установилось в Европе, среднесуточная температура воздуха превышала привычные показатели на 6-8 градусов, но из-за циклонических вихрей и их атмосферных фронтов прошли дожди, усиливался ветер. Но на западе тепло надолго не задержится, циклонический вихрь принесет похолодание и очередную порцию осадков.



В стороне от непогоды Скандинавские страны, где хозяйничает антициклон. Осадков не ожидается, а температура воздуха немного выше привычных значений. Не дотянутся атмосферные фронты циклона и до юга, где сохранится теплая и солнечная погода.



Сильные дожди придут в Португалию с атлантическим циклоном. Температура воздуха понизится: ночью 7..12, днем 13..18 градусов, ветер 10-15 м/с, с порывами до 20 м/с. Затем, ближе к выходным, потеплеет до 15..20 градусов, возможны кратковременные дожди.



В зоне действия атмосферных фронтов окажутся Испания и Франция, где пройдут дожди. Днем во Франции 13..18 градусов, в Испании 11..16.



Кратковременные дожди пройдут на севере Италии и в Германии, днем преобладающая температура 14..19 градусов. И если для Италии это нормальная температура, то для Германии - очень высокая, на 7 градусов превышающая климатическую норму. Аномально теплая погода сохранится в Австрии и в Польше, где возможны кратковременные дожди. В Австрии термометры покажут 21..26 градусов, в Польше 18..23.



Не ожидается осадков на Балканском полуострове, где сохраняется высокая температура, похолодание обойдет Балканы стороной. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



