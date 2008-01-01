Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
11 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Европе похолодает, пройдут дожди

ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 11 апреля

  Теплая погода установилось в Европе, среднесуточная температура воздуха превышала привычные показатели на 6-8 градусов, но из-за циклонических вихрей и их атмосферных фронтов прошли дожди, усиливался ветер. Но на западе тепло надолго не задержится, циклонический вихрь принесет похолодание и очередную порцию осадков.

В стороне от непогоды Скандинавские страны, где хозяйничает антициклон. Осадков не ожидается, а температура воздуха немного выше привычных значений. Не дотянутся атмосферные фронты циклона и до юга, где сохранится теплая и солнечная погода.

Сильные дожди придут в Португалию с атлантическим циклоном. Температура воздуха понизится: ночью 7..12, днем 13..18 градусов, ветер 10-15 м/с, с порывами до 20 м/с. Затем, ближе к выходным, потеплеет до 15..20 градусов, возможны кратковременные дожди.

В зоне действия атмосферных фронтов окажутся Испания и Франция, где пройдут дожди. Днем во Франции 13..18 градусов, в Испании 11..16.

Кратковременные дожди пройдут на севере Италии и в Германии, днем преобладающая температура 14..19 градусов. И если для Италии это нормальная температура, то для Германии - очень высокая, на 7 градусов превышающая климатическую норму. Аномально теплая погода сохранится в Австрии и в Польше, где возможны кратковременные дожди. В Австрии термометры покажут 21..26 градусов, в Польше 18..23.

Не ожидается осадков на Балканском полуострове, где сохраняется высокая температура, похолодание обойдет Балканы стороной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Ср.
11 апр.
+7
Чт.
12 апр.
+9
Пт.
13 апр.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ахмадабад		 -30
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Наурская

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100