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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Среда, 11 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5..6 градусов, Северном 4..5 градусов, Северо-восточном 4..5 градусов, Восточном 4.. 6 градусов, Юго-восточном 4..6 градусов, Южном 4 градуса, Юго-западном 4..5 градусов, Западном 3..5 градусов, Северо-западном 4..5 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4..5 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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