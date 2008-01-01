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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Среда, 11 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5..6 градусов, Северном 4..5 градусов, Северо-восточном 4..5 градусов, Восточном 4.. 6 градусов, Юго-восточном 4..6 градусов, Южном 4 градуса, Юго-западном 4..5 градусов, Западном 3..5 градусов, Северо-западном 4..5 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4..5 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+4
Ср.
11 апр.
+7
Чт.
12 апр.
+9
Пт.
13 апр.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Ахмадабад		 -30
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Наурская

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