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Новости погоды

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В Белоруссии рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 11:34 Среда, 11 апреля

  В Белоруссии установилась аномально теплая погода. Теплый воздух проник сюда в теплом секторе атлантического циклона. Температура воздуха несколько дней подряд превышает климатическую норму на 6-8, а отдельных уголках Республики и на 10 градусов. В дневные часы воздух прогревался до 20 градусов и выше. И снова не обошлось без температурных рекордов. До 20,1 градуса прогрелся воздух в Витебске. В Минске было 22 градуса, как и в Барановичах. +21,7 градуса показали термометры в Могилеве. В Бресте было 24,1, в Житковичах 24,9, а в Пинске +25,4 градуса, и такой жары здесь не было с 1986 года, когда воздух прогрелся до 23,6 градуса.

12 апреля регион окажется в антициклоне. При переменной облачности осадков не ожидается, температура понизится, днем +7..+12 градусов. / meteonovosti.ru /
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