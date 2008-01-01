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Новости погоды

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Осадки на холодном фронте в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 11 апреля

  Активный холодный фронт, который пересекал столичный регион в ночь на среду, 11 ноября, отметился осадками на всей территории

столичного региона. Сначала это был дождь, который в середине ночи сменился мокрым снегом, порывы ветра местами достигали 15 м/с.

К 8 утру 11 апреля осадки прекратились в Москве и на большей части Московской области. За процесс на столицу, выпало: на ВДНХ 5,6 мм осадков, в Тушине 3,7 мм, в МГУ 2,4 мм, на Балчуге 2 мм. Это больше, чем за всю первую декаду апреля!

По области наибольшее количество осадков выпало на востоке, в Павловском Посаде 5,1 мм, в Черустях 4 мм.

К утру местами образовался временный снежный покров, в Москве до 1 см на ТСХА, по области до 3 см в Дмитрове.

Днем 11 апреля температура в Москве и области достигнет 7..8 градусов и выпавший снег к вечеру растает. / meteonovosti.ru /
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