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Новости погоды

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На юге Приморья погода испортилась

ИА "Метеоновости" / 10:57 Среда, 11 апреля

  Циклонический вихрь принес на юг Приморского края дожди и резкий порывистый ветер. Атмосферные фронты, пересекавшие регион, стали причиной сильных дождей. Количество выпавших осадков в некоторых районах превысило 30 мм (до 34 мм в Астраханке). Во Владивостоке также не обошлось без дождей, выпало до 11 мм небесной влаги, а ветер в порывах усиливался до 26 м/с.

12 апреля циклон покинет Приморье и переместится на юг Охотского моря. Ухудшение погодных условий ожидается на Сахалине и на Курильских островах. А в Приморском крае погода улучшится. На юге местами небольшие дожди, на остальной территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, ночью и утром с мокрым снегом, ветер 10-15 м/с, температура воздуха ночью +4..-1, при прояснении до -8 градусов, днем воздух прогреется до 6..11. / meteonovosti.ru /
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