Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
11 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды 11 апреля

ИА "Метеоновости" / 10:17 Среда, 11 апреля

  Апрель в столице начался с довольно теплой погоды. Весна, не спешившая в регион, наконец-то решила вступить в права. Снег начал очень быстро таять, реки - освобождаться ото льда. А вчера, 10 апреля, температура воздуха достигла рекордной и была, как и в 2008 году, +21,1 градуса. Но погода не каждый год балует москвичей теплыми деньками. Согласно климатической норме, среднесуточная температура воздуха 11 апреля составляет 4,2 градуса. В далеком 1928 году под утро воздух остыл до -12,6 градуса. А в 2008 году было очень тепло, как в мае, +20,5 градуса. Снега, который стремительно таял, на улицах города уже не осталось. И если в начале месяца снега было больше обычного, то сейчас снег сошел на неделю раньше срока. В 1895 году снега на улицах было очень много, до 43 см.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха заметно превышала привычные показатели. Даже ночью было +4,8, а днем воздух прогрелся до 19,6 градуса. День был солнечным, осадков не было вовсе.

Сегодня днем при переменной облачности осадков не ожидается. А день будет уже не таким теплым, как вчера, термометры покажут 8..10 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Ср.
11 апр.
+7
Чт.
12 апр.
+9
Пт.
13 апр.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ахмадабад		 -30
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Наурская

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100