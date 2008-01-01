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Из летописи московской погоды 11 апреля



ИА "Метеоновости" / 10:17 Среда, 11 апреля



Апрель в столице начался с довольно теплой погоды. Весна, не спешившая в регион, наконец-то решила вступить в права. Снег начал очень быстро таять, реки - освобождаться ото льда. А вчера, 10 апреля, температура воздуха достигла рекордной и была, как и в 2008 году, +21,1 градуса. Но погода не каждый год балует москвичей теплыми деньками. Согласно климатической норме, среднесуточная температура воздуха 11 апреля составляет 4,2 градуса. В далеком 1928 году под утро воздух остыл до -12,6 градуса. А в 2008 году было очень тепло, как в мае, +20,5 градуса. Снега, который стремительно таял, на улицах города уже не осталось. И если в начале месяца снега было больше обычного, то сейчас снег сошел на неделю раньше срока. В 1895 году снега на улицах было очень много, до 43 см.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха заметно превышала привычные показатели. Даже ночью было +4,8, а днем воздух прогрелся до 19,6 градуса. День был солнечным, осадков не было вовсе.



Сегодня днем при переменной облачности осадков не ожидается. А день будет уже не таким теплым, как вчера, термометры покажут 8..10 градусов. / meteonovosti.ru /



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