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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:17 Среда, 11 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.

В среду в столичном регионе атмосферное давление будет интенсивно расти, и станет на 5-6 единицы выше нормы. Колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость. В остальном метеопараметры будут в пределах нормы и не станут причиной ухудшения самочувствия. / meteonovosti.ru /
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