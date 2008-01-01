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ИА "Метеоновости" / 14:15 Вторник, 10 апреля



В 14 часов температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ, впервые в 2018 году превысила отметку +20 градусов. До 15-16 часов температура воздуха продолжит расти, и не исключено, что она достигнет абсолютного максимума для 10 апреля. А он составляет 21,1 градуса и принадлежит 2008 году. / meteonovosti.ru /



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