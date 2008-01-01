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Гидрологическая обстановка на реках Центрального района



ИА "Метеоновости" / 14:00 Вторник, 10 апреля



В Москве и области продолжается рост уровня воды на реках и водоемах. По данным на 9 апреля на реках Дубне и Ламе уровень воды поднимался со скоростью 12 и 7 см соответственно. На Ламе продолжается ледоход, на Дубне закраины.



Уровень воды повышается и на Оке. Продолжается ледоход. У г. Серпухова уровень воды повысился на 1 м 19 см. у г. Кашира уровень воды повысился на 1 м 93 см. На реке Москва у д. Барсуки и г. Звенигород пик половодья прошел, уровень воды медленно снижается. На реке Катыш у с. Троицкое уровень воды понизился и находится ниже отметки "высокое половодье" на 48 см.



На большинстве притоках Оки наблюдаются забереги, реки Москва у г. Коломна, Озерна и Клязьма очистились ото льда. Продолжается ослабление прочности льда на озерах и водохранилищах. Выход на сохраняющийся лед очень опасен! / meteonovosti.ru /



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