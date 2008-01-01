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Новости погоды

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Температура воздуха в Белоруссии бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 10 апреля

  Территории Восточной Европы оказалась в теплом секторе очередного атлантического циклона. И температура воздуха в минувший день, 9 апреля, повысилась весьма существенно. Среднесуточное значение оказалось выше нормы на 6-8, а кое-где и на 10 градусов. Как правило, при таком развитии событий обновляются температурные максимумы. Что и произошло. В Витебске было +19,4 (предыдущий рекорд 17,7 в 2001 году), в Гродно +24,0 (предыдущий рекорд 19.7 в 2005), в Минске 20,8 (19.3 в 1986 году), в Бресте 25,7 (25,1 в 1986 году).

11 апреля регион окажется в антициклоне. При переменной облачности в большинстве областей осадков не ожидается, лишь на юго-западе, в зоне действия атмосферного фронта, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с, днем термометры покажут 9..14 градусов, на юго-западе до 18 градуса. / meteonovosti.ru /
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