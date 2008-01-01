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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 10 апреля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..19 градусов, Северном 18..19 градусов, Северо-восточном 17..19 градусов, Восточном 17.. 18 градусов, Юго-восточном 17..18 градусов, Южном 17..19 градусов, Юго-западном 17..18 градусов, Западном 17..18 градусов, Северо-западном 19 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17..19 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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