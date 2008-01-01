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О снежном покрове на европейской территории России



ИА "Метеоновости" / 12:46 Вторник, 10 апреля



зимы снега.



За минувшие сутки, 9 апреля, исчез снег не только с улиц столицы, но и на большинстве метеостанций Подмосковья. Хотя в лесах снег еще присутствует, но и здесь снежный покров не сплошной. Причиной быстрого схода снега стала солнечная и очень теплая погода, 9 апреля аномалия температуры воздуха в центральных областях России превышала +7 градусов. Определенный вклад в скорость таяния снега внесли субботние дожди и сильный ветер.



На утро 9 апреля граница снежного покрова проходила по линии север Ленинградской области, Ярославская область, юг Костромской, Нижний Новгород, Казань. Под снегом все приволжские республики, Пензенская и Саратовская область.



Высокие сугробы сохраняются на Кольском полуострове, высота снега доходит до 104 см, на крайнем востоке Ненецкого автономного округа снега еще больше, до 111 см. От 50 до 60 см снега лежит на просторах Карелии и Архангельской области.



В Вологодской области на востоке лежит снег высотой до 31 см, а на западе его высота не превышает 15 см. В ближайшие сутки на севере ЕТР, в связи с понижением температуры, снеготаяние прекратится, а на юге продолжится. В Волгоградской области таяние снега создаст еще более напряженные обстановку на притоках Волги. / meteonovosti.ru /



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