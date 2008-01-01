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Сильный снегопад на Кольском полуострове



ИА "Метеоновости" / 12:14 Вторник, 10 апреля



Северные районы ЕТР оказались на пути следования циклона с Северной Атлантики. Циклонический вихрь проявил себя сильными снегопадами и метелями при резком порывистом ветре. 9 и в ночь на 10 апреля в Мурманской области прошел сильный снег (выпало до 15 мм осадков), ветер усиливался до 21 м/с. Прошел сильный снег и в Республике Коми, но здесь осадков было меньше, до 8 мм.



11 апреля циклонический вихрь продвинется к Ямалу, уступая место обширному антициклону. В Мурманской области при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, на севере порывистый ветер до 9-14 м/с, на дорогах гололедица, местами сильная, днем термометры покажут 0..+5 градусов. В Ненецком автономном округе снега различной интенсивности, местами сильный, метель, местами порывы до 19-24 м/с, днем -5..-10, на западе округа местами до нуля градусов. / meteonovosti.ru /



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