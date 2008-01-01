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Южный циклон хозяйничает на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 11:11 Вторник, 10 апреля



Камчатку не оставляет в покое циклонический вихрь, пожаловавший на полуостров с юга. Циклон перемещался вдоль восточного побережья Камчатки. Погода была ветреной и снежной, а ветер в порывах усиливался до штормовых значений. Не стал исключением и минувший день. Так, 9 и ночью 10 апреля на юге Камчатки прошел снег, порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с. В настоящее время Камчатка находится в тыловой, холодной части циклона.



11 апреля циклон продолжит движение в северо-восточном направлении. На большей части территории Камчатского округа ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, ветер ослабеет, порывы его не будут превышать 14 м/с, температура воздуха днем на юге 0..+5, при облачности до -5 градусов, на севере +3..-2, при облачности -5..-10. / meteonovosti.ru /



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