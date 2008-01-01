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О погоде в Антарктиде



ИА "Метеоновости" / 10:16 Вторник, 10 апреля



Самый южный материк нашей планеты отличается большим разбросом температуры. На севере, вблизи полярного круга, на широте 62 градуса южной широты, на станции Беллинсгаузен днем около нуля градусов. Такие значения для сeредины осени вплоть до широты в 70 градусов. На станции Молодежная, что на востоке континента, -5..-8 градусов. Станция Прогресс, расположенная на побережье Индийского океана, с температурой около -10, а на станции Мирный -17..-20 градусов. Вблизи южного полюса температура до -50 градусов. А самая холодная точка, где проводятся наблюдения, это станция Восток, по последним данным здесь -65 градусов. / meteonovosti.ru /



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