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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:08 Вторник, 10 апреля
Предстоящим днем Москва и область останутся на периферии антициклона. Сохранится по-летнему теплая погода: в послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 17..19, по области до 14..19 градусов тепла. Ближе к вечеру, начиная с северо-западных районов Подмосковья, небо затянется облаками и с приближением атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, а после полудня его порывы местами могут достигнуть 15 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и в середине дня составит 746 мм рт. ст., что близко к норме. Относительная влажность около 40%.
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Условия погоды в Москве и области вполне весенние. Температура выше нормы, давление в пределах нормы. Но ожидается порывистый ветер. У большинства здоровых людей погодные условия не должны вызвать каких-либо метеопатических реакций. Лишь метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниям, могут почувствовать дискомфорт из-за колебаний основных метеопараметров. Специалисты рекомендуют в весеннее время больше времени проводить на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать организм витаминами. / meteonovosti.ru /