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Новости погоды

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В Твери перекрыт максимум температуры воздуха

ИА "Метеоновости" / 15:15 Понедельник, 9 апреля

  Южный ветер по периферии казахстанского антициклона и яркое солнце стали причиной значительного повышения температуры воздуха в Тверской области. В 14 часов в Твери термометры показали 19,2 градуса.

А это значит, что 9 апреля в этом городе был перекрыт абсолютный максимум температуры!

Ранее для 9 апреля он составлял 17,2 градусов и принадлежал 1975 году.

Рост температуры продолжает, поэтому окончательная цифра нового максимума будет опубликована 10 апреля. / meteonovosti.ru /
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