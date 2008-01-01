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В Твери перекрыт максимум температуры воздуха



ИА "Метеоновости" / 15:15 Понедельник, 9 апреля



Южный ветер по периферии казахстанского антициклона и яркое солнце стали причиной значительного повышения температуры воздуха в Тверской области. В 14 часов в Твери термометры показали 19,2 градуса.



А это значит, что 9 апреля в этом городе был перекрыт абсолютный максимум температуры!



Ранее для 9 апреля он составлял 17,2 градусов и принадлежал 1975 году.



Рост температуры продолжает, поэтому окончательная цифра нового максимума будет опубликована 10 апреля. / meteonovosti.ru /



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