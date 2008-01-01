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Рекордное тепло Западной Европы



ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 9 апреля



Масса рекордов зафиксирована воскресным днем на территории многих стран Западной Европы. Так что православная Пасха не была незамеченной. Люди радовались теплу и ясному небе. Самые высокие значения температуры прошедшего дня были в Страсбурге: 26,3 и в Подгорице: 26,9. На большей части территории Германии температура повышалась до 20..25 градусов, в Берлине 20,2, в Кельне 25,7. Надо сказать , что в Бремене прежнее значение держалось более века: +21,1 в 1894 году, и вот 124 года спустя абсолютный рекорд для 8 апреля +24,8. Рекордом отметился Люксембург: 23,7. В Польше до 22-23,4 градусов. На территории Балканских стран тоже произошло обновление рекордных значений максимальной температуры, в Сараево 24,5. В Италии до 24,7 было во Флоренции. И легче перечислить те регионы, где этого события не отмечалось: это Британские острова и Пиренеи, но в этом виноваты дожди, которые принес холодный фронт циклона, с центром над Северным морем. / meteonovosti.ru /



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