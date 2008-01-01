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В Москве всю неделю солнечно и в основном сухо



ИА "Метеоновости" / 13:01 Понедельник, 9 апреля



погода в Москве полна неожиданностей: на смену майскому теплу придет арктический холод. А к выходным вновь потеплеет.



Всю неделю погоду в столичном регионе будут определять антициклоны. В понедельник и вторник на западной периферии антициклона с центром над Казахстаном, погода солнечная и очень теплая. Днем 10 апреля в Москве 17.19 градусов. Это будет самый теплый день на этой неделе. К вечеру к столице приблизится холодный фронт, который отделяет казахстанский антициклон от холодного скандинавского. С ним связаны дожди, которые усилятся в ночь на среду. Прохождение фронта будет связано с усилением ветра, местами порывы до 15 м/с. Днем в среду без осадков, максимальная температура в городе не выше 8..10 градусов. За сутки в городе похолодает градусов на 7-9!



В четверг и пятницу в ночные часы при небольшой облачности воздух будет остывать в столице до 1..3 градусов, по области до -1. Днем холодный воздух за счет солнца станет постепенно прогреваться. Погода станет более комфортной: менее ветреной и теплой: дневная температура повысится до 10..15 градусов, что выше нормы почти на 3 градуса.



До конца рабочей недели москвичи успеют окончательно приспособиться к условиям погоды. Автолюбители начнут менять резину с зимней на летнюю, пешеходы переоденутся: их куртки станут менее объемными, обувь демисезонной. А настроение -весенним! / meteonovosti.ru /



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