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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 9 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15..16 градусов, Северном 16..17 градусов, Северо-восточном 14..16 градусов, Восточном 15..16 градусов, Юго-восточном 14..16 градусов, Южном 14..16 градусов, Юго-западном 14..16 градусов, Западном 15..16 градусов, Северо-западном 16 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 14..15 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, / meteonovosti.ru /
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местное
+18
Вт.
10 апр.
+18
Ср.
11 апр.
+7
Чт.
12 апр.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+40
Бармер		 -27
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Ханьчжун

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