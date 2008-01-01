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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 9 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15..16 градусов, Северном 16..17 градусов, Северо-восточном 14..16 градусов, Восточном 15..16 градусов, Юго-восточном 14..16 градусов, Южном 14..16 градусов, Юго-западном 14..16 градусов, Западном 15..16 градусов, Северо-западном 16 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 14..15 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, / meteonovosti.ru /



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