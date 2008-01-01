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Новости погоды

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Снегопады и морозы возвращаются на Полярный Урал

ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 9 апреля

  Аномальное тепло в Заполярье, в Коми и на Ямале продержится недолго. Пока температура в Воркуте была выше нормы на 11 градусов, в Салехарде на 6 градусов. Заброс тепла в эти широты осуществил циклон с центром над Карским морем, по его южной окраине была мощная адвекция тепла. Но циклон устремился на север, а его место займет новый центр низкого давления. Он сегодня, 9 апреля, начинает углубляться над Архангельской областью. Во вторник, 10 апреля, выйдет на центральные районы республики Коми.

А погодные условия он несет следующие: осадки местами сильные,

ночью в виде снега мокрого снега, днем в виде снега и дождя. Усиление ветра до 14 м/с, местами до 22 м/с, метель. Температура понизится градусов на 5-6. На крайнем северо-востоке республики Коми ночью до -13..-18, днем до -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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