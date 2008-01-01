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Новости погоды

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Рекорды тепла на территории России

ИА "Метеоновости" / 11:18 Понедельник, 9 апреля

  Воскресный день, 8 апреля, отметился рекордными значениями максимальной температуры в нескольких регионах. Самый восточный пункт, где была зафиксирована максимальная температура выше предыдущего рекорда, это Оймякон. После полудня +0,6 градуса, а предыдущий принадлежал 1991 году. Такой же промежуток времени, с 1991 года по 21018 год продержался рекорд тепла в Воркуте. Здесь прошедшим воскресеньем было +3,7 градуса. Совпадает и превышение: и в том и в другом случае новые рекорды выше прежних на 0,2 градуса.

На крайнем западе России, в Калининграде воздух в праздничный день Пасхи, прогрелся до +22,4 градуса. И рекорд состоялся в Пскове, знаменитом своими храмами и монастырями. Температура повысилась до +18,3, что на 1,1 градус выше рекорда 2001 года. / meteonovosti.ru /
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