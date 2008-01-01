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Неспокойная погода на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 10:59 Понедельник, 9 апреля



Из-за близости к океану Камчатский полуостров постоянно подвергается "набегам" циклонов. Вот и теперь очередной центр низкого давления, бороздящий просторы Берингова моря, задел своим боком восточное побережье Камчатского края. Особенно сильные осадки и ветер до 32 м/с, случились на станции Водопадная. Выпало за день19 мм осадков в виде снега. Ветер и на других станциях восточного побережье усиливался до 20-25 м/с, а местами до 28 м/с. Во вторник, 10 апреля, центр циклона немного отодвинется от побережья, но в его тылу сохранится ветреная погода: до 12-17 м/с, небольшие осадки. / meteonovosti.ru /



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