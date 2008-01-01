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На Приморье надвигается циклон



ИА "Метеоновости" / 10:44 Понедельник, 9 апреля



Копилка осадков во Владивостоке существенно пополнится в начале недели. Циклон с запада, от Забайкалья, взял курс на Японское море На своем пути он посетит Приамурье, где отметится осадками и сильным ветром, поднакопит влаги и с "полными ведрами" подойдет к Приморью. Во вторник ухудшение погоды будет на юге Приморского края. Во Владивостоке дождь начнется днем, к вечеру он станет сильным, а ветер усилится до 13-18 м/с, к вечеру до 20-25 м/с.



Южный ветер в передней части циклона, повысит температуру до 9..14 градусов, на побережье прохладнее: 3..8 тепла.



Но это только начало непогоды. Далее циклон выйдет на акваторию Японского моря, и станет еще активнее. Дожди будут постепенно ослабевать, ветер сменит направление с южного на северное, похолодает до -4 ночью и до 3..8 днем. / meteonovosti.ru /



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