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Новости погоды

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Остатки снега в Москве к вечеру исчезнут

ИА "Метеоновости" / 10:22 Понедельник, 9 апреля

  Интенсивное таяние снега в Москве продолжается с начала апреля. И если еще утром 6 числа высота снежного покрова на опорной московской станции ВДНХ была 12 см, то утром 9 апреля на этой станции снега нет, до 1 см в Тушино и на Балчуге. Эти следы прошедшей зимы исчезнут в ближайшие часы. Температура в столице +3..+6 градусов уже рано утром, в середине дня она повысится до 16..18 градусов. Практически везде растаял снег и по области, и только под кронами деревьев в лесах и парках, он еще сохраняется. / meteonovosti.ru /
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