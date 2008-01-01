

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Остатки снега в Москве к вечеру исчезнут



ИА "Метеоновости" / 10:22 Понедельник, 9 апреля



Интенсивное таяние снега в Москве продолжается с начала апреля. И если еще утром 6 числа высота снежного покрова на опорной московской станции ВДНХ была 12 см, то утром 9 апреля на этой станции снега нет, до 1 см в Тушино и на Балчуге. Эти следы прошедшей зимы исчезнут в ближайшие часы. Температура в столице +3..+6 градусов уже рано утром, в середине дня она повысится до 16..18 градусов. Практически везде растаял снег и по области, и только под кронами деревьев в лесах и парках, он еще сохраняется. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



