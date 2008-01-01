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Этот день в истории наблюдений за погодой в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:39 Понедельник, 9 апреля



Условия погоды в начале апреля вполне благоприятные. Много солнечных дней, уверенное повышение фона температуры и быстрое сокращение высоты снежного покрова.



А в далеком 1881 году в ночь на 9 апреля морозы в столице окрепли почти до -15 градусов. По-настоящему летнее тепло отмечалось в 1975 году. В послеполуденные часы воздух в столице прогрелся до +24.1 градусов.



Самым дождливым этот день случился в 2011 году. На город выпало 23 мм осадков, то есть больше половины месячной нормы.



Сегодня в столице сохранится сухая и солнечная погода, в дневные часы местами температура воздуха будет повышаться до +16..+18 градусов. / meteonovosti.ru /



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