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Новости погоды
Этот день в истории наблюдений за погодой в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:39 Понедельник, 9 апреля
Условия погоды в начале апреля вполне благоприятные. Много солнечных дней, уверенное повышение фона температуры и быстрое сокращение высоты снежного покрова.
А в далеком 1881 году в ночь на 9 апреля морозы в столице окрепли почти до -15 градусов. По-настоящему летнее тепло отмечалось в 1975 году. В послеполуденные часы воздух в столице прогрелся до +24.1 градусов.
Самым дождливым этот день случился в 2011 году. На город выпало 23 мм осадков, то есть больше половины месячной нормы.
Сегодня в столице сохранится сухая и солнечная погода, в дневные часы местами температура воздуха будет повышаться до +16..+18 градусов. / meteonovosti.ru /
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