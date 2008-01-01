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Новости погоды

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Этот день в истории наблюдений за погодой в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:39 Понедельник, 9 апреля

  Условия погоды в начале апреля вполне благоприятные. Много солнечных дней, уверенное повышение фона температуры и быстрое сокращение высоты снежного покрова.

А в далеком 1881 году в ночь на 9 апреля морозы в столице окрепли почти до -15 градусов. По-настоящему летнее тепло отмечалось в 1975 году. В послеполуденные часы воздух в столице прогрелся до +24.1 градусов.

Самым дождливым этот день случился в 2011 году. На город выпало 23 мм осадков, то есть больше половины месячной нормы.

Сегодня в столице сохранится сухая и солнечная погода, в дневные часы местами температура воздуха будет повышаться до +16..+18 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+10
Пн.
9 апр.
+16
Вт.
10 апр.
+18
Ср.
11 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Навабшах		 -25
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Редландс

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