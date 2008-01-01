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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:08 Понедельник, 9 апреля



Предстоящим днем столичный регион по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается практически летняя погода: солнечно и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве повысится до 16..18, по области до 13..18 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня чуть понизится и составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность около 40%.



Большинство жителей региона положительно воспримут эти улучшающие настроение и тонус изменения в погоде. По возможности больше старайтесь больше быть на свежем воздухе и на солнце, которого так не хватало нам многие месяцы. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у особо метеочувствительных людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. / meteonovosti.ru /



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