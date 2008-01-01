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Ненастье в Архангельской области



ИА "Метеоновости" / 14:00 Воскресенье, 8 апреля



Циклон, ставший причиной аномально высокой температуры воздуха в Ненецком автономном округе, "отметился" и в Архангельской области. Однако, жителям данного региона повезло меньше. Днем в прошедшую субботу и минувшей ночью в Архангельской области отмечались сильные осадки, местами прошел сильный снег. На метеостанции Абрамовский Маяк зафиксировано 18 мм твердых осадков. В административном центре региона выпало до 10 мм, а порывы ветра в отдельных районах Архангельска составили 16 м/с. В прибрежных районах ветер разгонялся до 18 м/с, а самые высокие скорости ветра отмечались на Новой Земле - в районе Малых Кармакул до 23 м/с.



Сегодня основная непогода сместится на территорию Ненецкого автономного округа. В регионе пройдут сильные осадки, ожидается метель и гололедные явления, ветер в порывах будет усиливаться до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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