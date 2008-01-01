Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
8 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ненастье в Архангельской области

ИА "Метеоновости" / 14:00 Воскресенье, 8 апреля

  Циклон, ставший причиной аномально высокой температуры воздуха в Ненецком автономном округе, "отметился" и в Архангельской области. Однако, жителям данного региона повезло меньше. Днем в прошедшую субботу и минувшей ночью в Архангельской области отмечались сильные осадки, местами прошел сильный снег. На метеостанции Абрамовский Маяк зафиксировано 18 мм твердых осадков. В административном центре региона выпало до 10 мм, а порывы ветра в отдельных районах Архангельска составили 16 м/с. В прибрежных районах ветер разгонялся до 18 м/с, а самые высокие скорости ветра отмечались на Новой Земле - в районе Малых Кармакул до 23 м/с.

Сегодня основная непогода сместится на территорию Ненецкого автономного округа. В регионе пройдут сильные осадки, ожидается метель и гололедные явления, ветер в порывах будет усиливаться до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+12
Пн.
9 апр.
+16
Вт.
10 апр.
+18
Ср.
11 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -25
Саскылах

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100