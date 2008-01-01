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На Таймыре сильные морозы сменятся метелью



ИА "Метеоновости" / 12:22 Воскресенье, 8 апреля



По итогам прошедших суток Таймыр стал одним из самых холодных регионов страны. Температура воздуха понижалась ниже от метки -33 градуса. В районе Хатанги столбик минимального термометра опустился до отметки -33.7 градуса, на острове Визе температура понижалась до -30. На Диксоне ветер разгонялся до 20 м/с и отмечалась метель.



На этом ненастье в регионе не заканчивается. С запада приближается активный циклон, который станет причиной обильных осадков и сильного ветра. Так, сегодня на юге территории, а в ближайшие сутки на севере пройдет снег, ветер в порывах будет усиливаться до 18-23 м/с, в отдельных районах будет кружить метель. / meteonovosti.ru /



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