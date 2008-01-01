|
|
|
Новости погоды
Бора в Новороссийске
ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 8 апреля
Синоптическая ситуация на юге Европейской России вполне типичная для "настоящей" боры. На севере региона расположился обширный антициклон. Северо-восточные ветры в условиях сложной орографии местности будут усиливаться. "Перетекая" через горные перевалы холодный воздух будет обрушиваться на черноморское побережье. Уже прошедшей ночью в районе Новороссийска (Краснодарский край) ветер разгонялся до 26 м/с.
Сегодня в течение дня и в понедельник, 9 апреля, бора в районе Новороссийска сохранится. Холодный склоновый ветер будет усиливаться до штормовых скоростей - 25 м/с. В дальнейшем синоптическая ситуация в регионе будет меняться, центр антициклона сместится на Нижнюю Волгу, ветры на черноморском побережье Краснодарского края сменятся на юго-восточные. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.