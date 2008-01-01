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Новости погоды

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Рекорд тепла на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 10:31 Воскресенье, 8 апреля

  Условия погоды в северных регионах Европейской России определяются влиянием подвижного циклона. Прошедшей ночью его центр находился у южных берегов Новой Земли. Давление вблизи центра циклона было ниже 995 мб. В теплом секторе циклона происходит мощная адвекция тепла. В результате фон средней за сутки температуры воздуха превысил климатическую нормы на 5-10 градусов, достигнув практически майских значений. Не заставили себя долго ждать рекорды погоды. Так, в Нарьян-Маре днем 7 апреля столбики термометра поднялись до отметки +7.7 градуса. Предыдущий экстремум продержался более полувека, в 1962 году суточный рекорд тепла составил +7.1 градуса.

В ближайшие сутки относительно теплая погода в регионе сохранится, затем на короткое время, с ростом атмосферного давления, фон температуры понизится. В середине предстоящей недели очередной циклон принесет осадки и повышение температуры. / meteonovosti.ru /
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