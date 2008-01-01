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Новости погоды

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Рекордно высокая температура в Якутии

ИА "Метеоновости" / 10:05 Воскресенье, 8 апреля

  В прошедшие сутки условия погоды в континентальных районах Якутии определялись влиянием тыловой части циклона. Однако, вопреки классическим представлениям, тыловая воздушная масса оказалась теплее фоновой температуры в регионе, в результате отмечался рост температуры. Средние за сутки показатели превысили климатическую норму на 5-10 градусов.

По абсолютной величине максимальная температура воздуха в прошедшие сутки в основном была выше 0 градусов, за исключением приполярных районов и Заполярья. Новым рекордом максимальной температуры отметился "полюс холода" - Оймякон. Днем 7 апреля воздух прогрелся до +3.4 градуса, что почти на 3 (!) градуса выше предыдущего экстремума, установленного в 1985 году (+0.6).

В ближайшие сутки в большинстве районов Якутии ожидается погода без осадков, лишь в южных районах местами пройдет небольшой снег, на арктическом побережье местами поземок при порывах ветра 9-14 м/с. Ночью еще сохраняются крепкие морозы -23..-28, на побережье до -30, днем по-прежнему не по сезону тепло -2..+3, на западе 0..-5 и лишь на северо-востоке и арктическом побережье температура не поднимется выше -10..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
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